La policia controla 4 adolescents per alteració de l'ordre

Actualitzada 17/01/2021 a les 08:37

Lorena Giménez Andorra la Vella

La policia va controlar divendres a la tarda quatre adolescents d’entre 12 i 14 anys per un presumpte delicte d’alteració de l’ordre públic. Els fets van tenir als volts de les quatre de la tarda a les proximitats del centre educatiu Lycée Comte de Foix i a la baixada del Molí, quan segons ha pogut saber el Diari els menors van generar soroll entre els veïns i els ciutadans que passejaven per la zona, a més de l’actuació d’una agent del servei de circulació del comú d’Andorra la Vella, qui finalment va acabar donant l’avís als agents del cos d’ordre.



Des de la policia van corroborar l’actuació dels efectius i van afirmar que els adolescents van ser traslladats al despatx de la carretera de l’Obac per procedir a l’aixecament de l’acta dels fets succeïts amb la identificació de les persones implicades.



Tanmateix, la policia van informar que malgrat que la intervenció es va produir per un avís d’alteració de l’ordre públic, no descarten que els adolescents estiguessin assetjant unes menors i es troben a l’espera de si les víctimes decideixen interposar denúncia davant del cos d’ordre pels fets.