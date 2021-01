L'hospital aïlla la segona planta per dos positius de Covid-19

Nova ala confinada, després que divendres es detectessin casos a la tercera.

La segona planta de l'Hospital de Meritxell ha quedat aïllada aquest matí, després que dos pacients donessin positiu per Covid-19. El centre ha procedit a activar els protocols pertinents i les dues persones han estat traslladades a l'ala Covid. S'han prohibit les visites i les famílies dels interns que són a la planta ja han estat informades. Tal com marquen les directrius, s'ha procedit a cribrar la resta dels ingressats així com el personal sanitari que en forma part. Cal recordar que divendres ja es va procedir de la mateixa manera després que es detectessin casos positius a la tercera planta del mateix centre hospitalari.

