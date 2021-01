No posar-se la vacuna no implicarà més restriccions

Actualitzada 16/01/2021 a les 06:39

Anna Ribas Andorra la Vella

El Govern no es planteja que les persones que decideixin no vacunar-se tinguin unes restriccions de mobilitat addicionals. Així ho va indicar ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que va voler deixar clar que en cap fòrum de l’OMS o de Covax s’ha tractat ni s’ha donat cap directriu perquè això passi. En aquesta línia, sobre les dades de l’enquesta del CRES, va exposar que el Govern farà campa­nyes informatives als mitjans de comunicació i accions d’integrants de l’equip científic de la Covid-19 i d’altres àmbits de la societat per respondre als dubtes dels ciutadans.



El ministre va incidir que els efectes adversos derivats de la vacuna són “infinitament” inferiors als que provoca patir la infecció del SARS-CoV-2 i que els estudis demostren que “el virus no marxarà sol, té molta penetració entre els humans i en alguns animals, i si no fem l’esforç de vacunar-nos l’any que ve podem tornar a estar igual”. Quant a l’arribada del vaccí, va assegurar que “molt aviat podrem tenir les primeres 1.000 persones vacunades”. Benazet va explicar que hi ha un acord amb la farmacèutica que s’havia de signar entre ahir i dilluns, i que quan el document estigui signat “anirem a recollir les vacunes”, les 2.000 inicials. A més, va insistir que “no hem de patir” per l’arribada d’aquest fàrmac, el de Moderna i el d’Oxford-AstraZeneca.



Tot plegat en una jornada en què Pfizer va anunciar que redueix temporalment l’entrega de vacunes a Europa per poder elevar la capacitat de producció de 1.300 milions a 2.000 milions de dosis l’any i augmentaran les entregues al març.