Les visites al parc natural de la vall de Sorteny van augmentar un 44% durant l'any passat

Actualitzada 16/01/2021 a les 06:38

Redacció Andorra la Vella

El parc natural de la vall de Sorteny va rebre 25.482 persones durant la temporada d’estiu, una xifra molt superior als 17.669 visitants que va rebre el 2019, tal com confirmen les dades de l’informe de tancament per saber la freqüentació del parc durant els mesos d’estiu, com va informar el comú d’Ordino.

Cal tenir en compte que l’augment de visites de 7.813 persones suposa haver augmentat els turistes en un 44,22%, i des de la casa comuna van destacar que els espais naturals de la parròquia van ser un pol d’atracció de visitants malgrat la situació de la pandèmia.

En aquest context, cal destacar que la mitjana de turistes que al dia visitaven el parc natural, entre els mesos de juny i setembre, es va elevar fins a les 209, una xifra molt superior a les 145 que hi va haver durant les mateixes dates del 2019. No obstant això, aquest increment no va comportar més demandes d’informació a l’oficina turística, ja que van caure un 18%.