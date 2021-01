Les operacions a l'aeroport augmenten un 34% el 2020

La Generalitat aposta per col·locar una base dels bombers a les instal·lacions aeroportuàries

Actualitzada 16/01/2021 a les 06:10

Redacció Andorra la Vella

Les operacions que l’aeroport Andorra-Pirineus va realitzar durant l’any passat van suposar un increment del 34% respecte als moviments que la infraestructura aeroportuària va tenir al llarg de tota l’anualitat del 2019, tal com reflecteixen les dades d’Aeroports de Catalunya. Això vol dir, en valors totals, que de les 3.957 accions que hi va haver ara fa dos anys es va passar a les 5.325 amb les quals es va tancar a 31 de desembre, 1.368 més. Cal recordar que el popularment conegut com a aeroport de la Seu està gestionat per Aeroports de la Generalitat de Catalunya, amb la participació d’Andorra.



És precís destacar que aquest increment de les operacions de la base aèria es va produir durant un any en què la mobilitat es va veure molt afectada a causa de les mesures i les restriccions provocades per la Covid-19. En aquest context, no és d’estranyar que el mes de març només se’n registressin 167, sent la mensualitat amb menys operacions, seguit del desembre, amb 213. Per contra, els mesos de més activitat van ser el juliol, en què es van computar fins a 765 moviments, seguit pel juny, amb 719.



A més a més, tal com va anunciar la Generalitat de Catalunya, durant aquest any hi ha la voluntat d’instal·lar en el si de la infraestructura una base del grup d’actuacions especials (GRAE) i de diversos mitjans aeris emprats pel cos de bombers. Així es reflecteix al conveni que van signar amb l’aeroport Andorra-Pirineus el secretari d’Infraestructures i Mobilitat del departament de Territori i Sostenibilitat, Isidre Gavín, i la secretària general del departament d’Interior, Elisabeth Abad.