El ministeri d'Educació es reuneix amb els monitors d'esquí per l'ús del català

Actualitzada 16/01/2021 a les 06:33

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, es va reunir ahir amb l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí, després de les reivindicacions d’aquests últims sobre que no s’estava fent amb la tècnica del país ni tampoc impartint-se en català. Durant la trobada, l’associació li va traslladar totes les reivindicacions en aquest camp a la ministra.



Segons els monitors, la ministra va empatitzar amb les reclames, però va indicar-los que no estava entre la seva potestat la contractació dels professionals que impartien les classes i va recordar que aquesta tasca recau en Ski Andorra. No obstant això, tal com diu el mateix comunicat facilitat per l’AAME, des del ministeri se’ls va indicar que tenen la confiança que la patronal de l’esquí “compleix el reglament de l’esquí escolar”. No obstant això, es va comprometre a traslladar el neguit dels monitors a Ski Andorra i comprovar que es compleix la llei.