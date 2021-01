Dues noves defuncions eleven les víctimes de Covid a 91

Salut detecta 92 nous positius i Andorra supera la barrera dels 9.000 casos des de l'inici de la pandèmia

Clínica Sant Vicenç d'Enclar Les dues víctimes d'avui eren residents de la clínica Sant Vicenç d'Enclar Fernando Galindo

Actualitzada 16/01/2021 a les 18:45

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha notificat aquesta tarda la defunció de dues persones més amb Covid que residien a Sant Vicenç d'Enclar. Els nous traspassos, juntament amb la dona de 107 anys que va morir ahir, eleven la xifra de morts per la pandèmia a un total de 91. Aquestes defuncions arriben en un dia en què s'han detectat 92 positius nous, i amb aquests Andorra ha superat la barrera dels 9.000 casos de coronavirus des de l'inici de la pandèmia. En total són 9.038, dels quals 8.181 corresponen a la segona onada, mentre que els casos actius han tornat a pujar significativament fins als 831.



La pressió sobre el sistema sanitari tampoc millora. L'hospital Nostra Senyora de Meritxell compta amb quatre pacients més que ahir i se situa amb 29 ingressats per Covid. D'aquests, 22 resten a planta, mentre que n'hi ha set a l'UCI, dels quals cinc requereixen ventilació mecànica, un més respecte ahir. A més, a la planta Covid d'El Cedre hi ha 19 ingressats, un menys que ahir després de la sortida d'un resident de Salita. N'hi ha set d'aquest centre sociosanitari, onze de Sant Vicenç d'Enclar i un de la Residència Albó.



Finalment, pel que fa a la població escolar, actualment hi ha 27 aules sota vigilància activa per positius, de les quals tres estan completament aïllades i 24 de manera parcial. A més, hi ha 19 classes sota vigilància passiva.