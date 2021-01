Actualitzada 16/01/2021 a les 06:35

El comú d’Escaldes va anunciar ahir que encara els queden unes places per cobrir al taller d’arts plàstiques. Concretament, en queden 4 per a nens de 9 a 11 anys en el grup de dilluns, 2 per als dimecres entre els 6 i els 8 anys, i finalment 4 en el torn de dijous, entre infants també de 6 a 8 anys.