Aïllada la tercera planta de l'hospital per un brot

El SAAS detecta dos casos entre els pacients però es desconeix quin és l’origen

Actualitzada 16/01/2021 a les 06:01

El SAAS va informar ahir d’un brot de coronavirus a la tercera planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Després de la detecció de dos casos positius de coronavirus es van activar els protocols de seguretat i les dues persones afectades van ser traslladades a la planta Covid. La resta de pacients de la tercera planta, un total de 16, van donar negatiu i les proves efectuades als professionals sanitaris van obtenir el mateix resultat. A hores d’ara es desconeix l’origen del brot, però les famílies van ser immediatament informades i l’ala de la tercera planta va quedar tancada i aïllada per fer el seguiment dels pacients, que estan pendents de més proves.



D’altra banda, una de les usuàries de la residència de Sant Vicenç d’Enclar contagiada de coronavirus va morir ahir a la tarda, elevant la xifra de finats a causa de la Covid a 89. La dona tenia 107 anys, una de les més grans del Principat, i és la persona d’edat més avançada que ha perdut la vida a Andorra per la pandèmia. És la tercera víctima mortal del brot a la residència de la que ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va notificar que afecta 83 persones. S’han contagiat 51 dels 54 padrins i 32 professionals.



Malgrat la incidència del virus al centre, la directora de la clínica geriàtrica, Maria Duró, va destacar al Diari que han contractat personal extern i tenen quatre voluntaris de la Creu Roja treballant: “Tot­hom està posant la millor voluntat possible i tenim gent doblant torn però hi ha prou personal per atendre’ls bé.” Tanmateix, va destacar que els primers sanitaris que es van contagiar comencen a rebre l’alta mèdica i que es van reincorporant.



Benazet també va detallar ahir que el virus a Salita afecta 12 residents i sis professionals i que a l’Albó hi ha sis usuaris i dos treballadors amb Covid. El titular de Salut va recordar que la setmana que ve es rebran els resultats de l’estudi genòmic fet a la clínica geriàtrica per determinar si el virus a Sant Vicenç d’Enclar prové d’una mutació més infectiva, i va subratllar que gràcies als cribratges setmanals que es fan als centres sociosanitaris es detecten els casos de manera precoç i es pot actuar amb més rapidesa.



Durant la compareixença, el ministre també es va referir al British College, que s’ha vist obligat a tancar durant 10 dies arran del positiu de tres professors i d’un alumne que podria estar vinculat amb algun dels docents. El centre, que ha hagut d’aïllar tots els contactes dels contagiats, ha tancat les portes per la manca de personal i farà les classes de manera telemàtica amb els professionals que estan confinats.



ACTUALITZACIÓ SANITÀRIA

El ministre de Salut també va anunciar que s’han detectat 78 nous casos de coronavirus en les darreres 24 hores. Un fet que va provocar que la xifra total de casos acumulats per Covid des de l’inici de la pandèmia se situï en els 8.946 contagis. El nombre de persones malaltes per coronavirus actualment és de 742, 53 més que dijous, mentre que 25 pacients han rebut l’alta. Així doncs, el total de persones que han superat la malaltia s’eleva a 8.116.



L’hospital té 29 persones ingressades: 23 a planta d’hospitalització i sis a la unitat de cures intensives, cinc de les quals es troben en una situació d’intubació i ventilació mecànica. Tanmateix, a la planta d’hospitalització geriàtrica d’El Cedre hi ha 20 padrins: vuit de Salita, onze de Sant Vicenç d’Enclar i una de l’Albó.

Quant a les escoles, només hi ha una aula confinada i dels 2.900 tests que s’han efectuat als centres aquesta setmana només hi ha hagut 10 positius, un 0,29%.