Vendre alcohol a menors és un delicte penal a la nova llei que ha entrat en vigor

La Llei qualificada de seguretat pública va entrar en vigor ahir, tal com va anunciar el Govern en un comunicat. El text tipifica com a infraccions penals la venda i la cessió d’alcohol a menors. A més a més, s’ han afegit dos articles al Codi Penal referents a les sancions i penes per venda o cessió d’alcohol a menors d’edat.

Aquest enduriment el que vol és establir mesures efectives per impedir que les persones que no arribin a la majoria d’edat puguin adquirir productes alcohòlics. En aquest sentit, des de l’executiu van indicar que “el consum d’alcohol entre els menors d’edat comporta importants perjudicis per a la salut física i mental i comprometent greument el seu desenvolupament cognitiu”, i també van recordar que els establiments que venen begudes alcohòliques, ja siguin bars o similars, botigues o supermercats cal que demanin la identificació pertinent als joves per tal de verificar que tenen més de 18 anys.