Una dona de 92 anys, la segona víctima de Sant Vicenç d'Enclar

Actualitzada 15/01/2021 a les 06:06

Redacció Andorra la Vella

Una dona de 92 anys contagiada de la Covid es va convertir ahir en la segona víctima mortal del brot de la clínica geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar després de la mort diumenge passat d’un usuari que havia estat traslladat a la planta de coronavirus d’El Cedre. La dona estava en fase de cures pal·liatives i continuava a la clínica després d’haver donat positiu. La pandèmia deixa 88 òbits a Andorra i 35 s’han produït en el període que Salut classifica com a segona onada del virus.



D’altra banda, Salut va notificar ahir 50 positius nous de coronavirus en les darreres 24 hores, els quals han fet créixer el nombre de casos totals des de l’inici de la pandèmia a 8.868, mentre que la segona onada ha superat la barrera dels 8.000 contagis i s’ha situat en 8.011. Paral·lelament, hi ha 28 casos actius més respecte a dimecres i se’n registren un total de 689. Quant a la pressió sanitària, s’ha reduït en les últimes hores amb la sortida de l’UCI de dos pacients amb Covid dels set que hi havia dimecres. Quatre dels ingressats a la unitat per als malalts més greus continuen amb suport de ventilació mecànica. La situació a l’hospital es completa amb 23 afectats pel virus en habitacions de planta, que deixen 28 ingressats en total, un menys que en la darrera actualització.



La planta geriàtrica de coronavirus habilitada a El Cedre també registra un pacient menys ja que un dels padrins traslladats de Salita ha abandonat el centre sociosanitari. A l’àrea Covid es mantenen vuit usuaris de Salita, 11 derivats de la clínica Sant Vicenç d’Enclar i un de la residència Albó contagiats en els brots que hi ha hagut en les diverses institucions. Finalment i pel que fa a la població escolar, hi ha 10 aules sota vigilància activa per positius, una de les quals confinada totalment i nou de manera parcial. A més, hi ha 15 classes en vigilància passiva.