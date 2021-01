Una batuda esperada

Actualitzada 15/01/2021 a les 06:15

Lorena Giménez Sant Julià de Lòria

Els veïns i els establiments comercials de l’avinguda Verge de Canòlich, a Sant Julià de Lòria, feia temps que tenien sospites relatives al tràfic de drogues en un dels immobles del centre de la vila. Així ho van afirmar diverses fonts al Diari, les quals van manifestar que tenien preocupació per les conseqüències que podia tenir per a ells el fet que hi hagués un “narcopís” a l’edifici. “Ens ho esperàvem i, en part, també ho demanàvem, ja que la situació era una mica incòmoda, com un secret a veus, ho sabíem tots però ningú deia res”, van afirmar. “És clar que s’ho han buscat”, van etzibar.



En aquest sentit, van puntualitzar que després de “l’espectacle” que es va produir divendres al vespre a l’immoble, amb l’intent d’un altre jove d’entrar a l’edifici per la força, “suposàvem que la policia actuaria en un moment o en un altre, però aviat”. Així doncs, l’oncle d’un dels joves que van ser detinguts durant l’operació antidroga realitzada ahir, en Pere, va explicar que va viure la situació amb “molts nervis”, que se’n va assabentar a través “dels veïns de la zona” i “que no s’hauria imaginat mai que una cosa així li pogués passa al meu nebot”. “És un bon noi i l’incident que va passar divendres de la setmana passada no va ser culpa seva, sinó del seu excompany de pis, que es va emborratxar i va intentar entrar al pis trencant el vidre de la porta d’entrada a l’edifici”, va apuntar.



Des d’un establiment comercial proper al bloc de pisos de l’avinguda laurediana, la gestora va considerar que el desenvolupament de l’operació va ser “de pel·lícula” i “totalment innecessari i ridícul”. “En aquell pis només hi vivien el jove, la seva parella i el gos, i puc assegurar que sempre han tingut un comportament molt correcte amb nosaltres”, va exposar. I va reiterar que “tots sabíem més o menys què passava en aquell pis”, però va considerar que “no era necessari fer tant aparat, són nois joves i estic segura que hi ha d’haver altres maneres de controlar el tràfic d’estupefaents que no siguin tan agressives”.



D’aquesta manera, va expressar que els agents de la policia secreta que van intervenir en l’operació “semblaven lladres, pujant i baixant de l’immoble amb diferents gossos”. A més, va assenyalar que les formes amb les quals van treure el jove detingut van ser “exagerades. El van fer baixar per les escales amb les manilles sense quasi poder-se moure”. I va afegir que tampoc va trobar “correcte” que iniciessin el dispositiu a primera hora del matí, “quan els infants es dirigeixen cap a l’escola”, i “trobo innecessari que hagin de veure aquesta mena de coses”.