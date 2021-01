Sis detinguts en una operació contra el tràfic de cocaïna

Les intervencions es van concentrar en tres habitatges lauredians, un bar i un local

Una àmplia operació policial i judicial en tres indrets diferents del país es va cloure ahir amb sis persones detingudes per presumpte tràfic i consum de cocaïna. L’epicentre seria un edifici de Sant Julià de Lòria que ha estat des de fa més d’un any el centre de les queixes dels veïns, però també es van escorcollar habitatges a Santa Coloma i Terra Vella.



Feia més d’un any que els veïns alertaven les autoritats policials dels tripijocs constants a l’avinguda Verge de Canòlich. No se n’amagaven, ho feien de dia i de nit i davant dels ulls de tothom, que a banda de les denúncies a la policia fins i tot van aportar imatges enregistrades per donar més contundència a les seves queixes. Segons van explicar els mateixos veïns, des de la policia se’ls va demanar paciència, que l’objectiu no eren els adolescents o petits consumidors, sinó els traficants que es lucren amb la venda dels estupefaents.



Ahir a primera hora, per fi, el veïnat d’aquesta cèntrica zona laurediana va veure arribar diverses patrulles i la furgoneta de la secreta. L’operació, de la qual la policia no va facilitar informació perquè és secret de sumari, va començar a les vuit del matí. No tot es va concentrar en aquest edifici que semblaria l’epicentre. Alguns testimonis van explicar que un home va ser detingut i emmanillat al carrer del poliesportiu municipal –plaça de Calonge–, però també es van fer escorcolls en dos pisos més, dos bars i un local de Sant Julià de Lòria.



L’ambient entre els veïns estava molt caldejat. Divendres passat el mateix pis de Verge de Canòlich va patir un aparent intent de robatori amb el pany forçat –va ser un excompany de pis amb embriaguesa–. Els veïns van tornar a insistir a la policia que era una zona calenta que podia esclatar en qualsevol moment, però l’objectiu dels investigadors era la cúpula de la presumpta xarxa, tot i que ahir la quantitat de cocaïna decomissada no va ser gaire gran –el fet que el cas estigui judicialitzat no permet tenir informació oficial–.



L’operació policial conjunta als cinc pisos es va fer simultàniament. Pel que ha pogut saber el Diari, a la parròquia laurediana aquest edifici ja era conegut com un lloc on es movia droga i on es podia apreciar massa moviment de joves. Més clar ho tenien els inquilins de l’edifici, que estaven farts de veure com gairebé sense amagar-se els clients anaven a buscar les seves dosi de cocaïna. Se suposa que després de tant de temps la policia haurà fet una investigació minuciosa amb telèfons intervinguts i converses enregistrades, de la mateixa manera que va actuar en l’anomenat narcopís del barri antic de la capital.



Refugi de menors

En aquella ocasió, tot just fa un any, els detinguts van ser acusats dels delictes d’inducció a menors d’edat a l’abandonament de la llar familiar, subministrament il·lícit de droga i cessió i consum d’estupefaents.

Una de les arrestades va ser la llogatera del pis, on es procedia a la venda d’estupefaents i es traficava amb objectes de poc valor, a banda de servir de refugi per a menors problemàtics que havien fugit de casa i que s’allotjaven en aquest pis del barri antic d’Andor­ra la Vella. En aquella intervenció no es va trobar droga dins de l’immoble i la llogatera, després de vuit mesos de presó preventiva, està en llibertat.