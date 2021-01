Resolts els problemes burocràtics per l'arribada de la vacuna

Benazet confirma que han rebut el vistiplau de la casa matriu de la farmacèutica per superar les “traves administratives”

Actualitzada 15/01/2021 a les 05:53

Adrià Esteban Andorra la Vella

Ja no hi ha, aparentment, cap obstacle per a l’arribada de les vacunes al Principat. “Hem tingut l’acord de Pfizer dels Estats Units que desbloqueja la situació”, va pronunciar ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la sessió de control al Govern celebrada al Consell General. D’aquesta manera, el ministre va confirmar el vistiplau de la casa matriu de la farmacèutica per superar les “traves administratives” que fins ara han impedit la recepció de les 2.000 dosis reservades a Madrid. Per aquest motiu, Benazet va insistir que la campanya de vacunació s’encetarà “en els propers dies” i va afegir que “si cal anar a buscar-les dissabte o diumenge ho farem”.



A preguntes de la consellera general del PS Susanna Vela, el titular de Salut va defensar que “estem dins dels terminis” malgrat el decalatge en l’arribada de la vacuna en comparació amb França i Espanya. “Potser començarem a vacunar amb una setmana o dos de retard, però nosaltres en menys d’una setmana haurem acabat la primera fase mentre que ells encara no ho hauran fet”, va adduir en un acte d’autoconvenciment per veure el got mig ple. Així mateix, Benazet va traslladar un “missatge de tranquil·litat” tot assegurant que “abans de l’estiu haurem vacunat el 60% de la població” gràcies a les 30.000 dosis que rebran de Pfizer i les 77.000 d’Oxford/Astrazenenca, emmarcades dins del projecte Covax. Pel que fa a les de Moderna, el ministre no va aclarir la xifra i va limitar-se a indicar que arribaran durant el primer trimestre del 2021.



A més, Benazet va admetre que s’han mantingut contactes amb altres farmacèutiques com GSK i Sanofi “per si no ens arriben les vacunes per les vies que creiem prioritàries”. De totes maneres, va remarcar que, a diferència del primer tram de la pandèmia, es va optar per una estratègia conjunta amb la Unió Europea per no convertir la compra de vacunes un mercat salvatge com el de la compra d’EPI o de respiradors mecànics. Al seu torn, la dirigent del PS va retreure la gestió del Govern referent a l’adquisició de les vacunes. “Ningú es va preocupar de demanar els requisits que exigia la farmacèutica. Tenim la impressió que durant aquests mesos ens ha faltat planificació i s’ha estat més pendent de fer anuncis”, va lamentar.



Campanya de vacunació

Respecte a la campanya de vacunació, el ministre va diferenciar quatre fases per administrar el vaccí. En primer lloc, amb l’arribada de les 2.000 dosis de Pfizer es cobriria els residents i els professionals dels centres sociosanitaris. Seguidament, en segona instància, es procedirà a les persones majors de 70 anys, col·lectius vulnerables i serveis essencials com bombers, Protecció Civil o policia. El tercer esglaó seria per a persones d’entre 60 i 70 anys i amb patologies concretes, mentre que en darrer terme es vacunaria la resta de la població.



Finalment, sobre l’arribada dels turistes, el president del grup parlamentari del PS, Pere López, va afirmar que els anuncis del Govern “han costat diners i credibilitat al país”. El cap de Govern, Xavier Espot, va exposar que “no està a les nostres mans la situació sanitària dels països de l’entorn”.