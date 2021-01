Pfizer redueix temporalment l'entrega de vacunes a Europa

La farmacèutica vol elevar la capacitat de producció i això afectarà a tots els països de la UE i a tercers, com Andorra

La farmacèutica Pfizer ha decidit reduir temporalment l'entrega de les vacunes a tots els països d'Europa per poder elevar la seva capacitat de producció de 1.300 milions a 2.000 milions de dosis a l'any, segons ha anunciat l'Institut Noruec de Salut Pública qui també ha informat en un comunicat que l'avís per part de la farmacèutica els hi ha arribat aquest matí.



Pfizer ha explicat en un comunicat que aquestes restriccions afectaran temporalment als enviaments fets a finals de gener i principis de febrer i que proporcionarà "un augment significatiu" de les dosis disponibles entre finals de febrer i març.



Noruega no forma part de la Unió Europea, i rep, com en el cas d'Andorra, les vacunes per un país veí, Suècia i es preveu així que la mesura també afecti al Principat, ja que Espanya també veurà reduïdes el nombre de dosis que Pfizer li entregarà.

