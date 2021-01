Pal Arinsal perd més de 3 milions el 2020

El comú massanenc i l’estació d’esquí avaluen fórmules per fer front al forat econòmic

Actualitzada 15/01/2021 a les 05:51

Ignasi de Planell Andorra la Vella

La situació econòmica de l’estació de Pal Arinsal és crítica. Les pèrdues de més de tres milions d’euros que va registrar l’exercici passat (en ser 100% comunal presenta els comptes per anys naturals) pels efectes de la pandèmia han deixat el camp de neu sense liquiditat. Conjuntament amb el comú de la Massana estan estudiant diferents alternatives per intentar superar els greus problemes de finançament que pateix. Les fórmules que s’han posat sobre la taula són demanar un préstec, millorar la pòlissa de crèdit o que l’únic soci, la corporació local, faci una aportació de capital, segons fonts properes a l’estació.



Les previsions de Pal Arinsal eren tancar el 2020 amb lleugers beneficis, igual que les últimes sis temporades, per la qual cosa havia elaborat un pressupost en què tant els ingressos com les despeses se situaven prop dels vint milions d’euros. Per sobre en el primer concepte i per sota en el segon. La realitat, però, és que les entrades de diners han estat set milions per sota de les esperades fins a situar-se en els 13 milions, mentre que l’estalvi en les despeses ha estat molt inferior. Només el ajuts decretats per Govern arran de la crisi de la Covid-19 han possibilitat que les pèrdues siguin de tres milions tot i la caiguda de més del 35% dels ingressos. Cal tenir en compte que el 80% de les despeses de l’estació són fixes, mentre que el 85% del volum de vendes es produeix de desembre a març. La caiguda de set milions de facturació correspon als 2,5 de menys previstos el març i l’abril passat (el confinament va obligar a tancar a l’estació), 0,5 milions perduts a l’estiu i els quatre que es van deixar d’ingressar el desembre passat.



Els problemes de l’estació, segons les mateixes fonts, són conjunturals, de tresoreria no de model de negoci, que es nodreix al 90% de turistes i la resta de client del país. Pràcticament l’únic que hores d’ara visita Pal Arinsal i del tot insuficient per sustentar el negoci. 200 esquiadors hi havia ahir a tot el domini.



Mantenir el producte

Les restriccions de mobilitat imposades als països veïns han buidat de potencials compradors de forfets totes les estacions, però els dominis han optat per una obertura de mínims per donar continuïtat a la marca. El camp de neu només ha habilitat prop del 40% del sector de Pal els caps de setmana, i els dies laborals la zona esquiable es redueix a menys de la meitat. L’altre sector es mantindrà tancat tota la temporada, igual que els telecabines de la Massana i d’Arinsal, i el telefèric que uneix els dos dominis, sempre que la situació sanitària no millori radicalment. Una variable que a la vista dels esdeveniments és poc probable. És l’únic que es pot fer en l’actual situació economicofinancera, han defensat les mateixes fonts, que han afegit que qualsevol altra alternativa més expansiva podria arribar a comprometre la viabilitat de l’estació.



147 treballadors

La dràstica davallada de la xifra de negoci per la caiguda de visitants ha permès que el camp de neu es pugui acollir a l’expedient de regulació temporal d’ocupació decretat per Govern. En aquests moments són 147 els treballadors de la plantilla que es troben en aquesta situació, que suposa el 62% del total. La resta han patit una reducció salarial que va del 10% al 50% en funció del nivell de retribució. D’altra banda, el domini ha retornat el total del lloguer d’hivern dels diferents arrendataris dels locals de restauració i de material d’esquí.