Les obres dels Serradells es reprendran l'1 de febrer

Actualitzada 15/01/2021 a les 06:21

Redacció Andorra la Vella

La reconstrucció del centre esportiu dels Serradells ja té data d’inici: l’1 de febrer. Així ho va poder saber el Diari, després que ahir les dues empreses constructores que hi han de treballar, Progec i Locubsa, i el comú d’Andorra la Vella es reunissin per tal d’establir un calendari de treball. A més a més, a banda de fixar una data per al reinici, en la trobada també es va abordar la possibilitat que les dues empreses poguessin treballar a la vegada a les instal·lacions per tal de poder escurçar els terminis de la reconstrucció del centre.



En aquest sentit, finalment es va poder trobar un punt d’acord perquè ambdues constructores puguin avançar en les respectives tasques en paral·lel. Cal recordar que mentre Progec realitzarà les obres relatives a la façana del centre esportiu, Locubsa durà a terme totes les actuacions relatives a la resta de la reconstrucció dels Serradells.



Cal tenir en compte que la refacció del centre va estar durant diversos mesos aturada per demandes creuades a la Batllia. No obstant això, tal com va avançar el Diari el 9 de gener, l’ens judicial va donar llum verd al comú per tal de fixar una data per poder iniciar la reconstrucció, ja que es va descartar que es poguessin sol·licitar nous contraperitatges.



La voluntat del comú, expressada per la cònsol major, Conxita Marsol, durant la sessió del consell del 17 de desembre era que les actuacions arrenquessin l’11 de gener. Finalment, però, la data que ja serà definitiva no s’allunya excessivament de la que pretenia la casa comuna, que ja havia manifestat que no volia nous endar­reriments.

