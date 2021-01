Jover nega que hi hagi deutes amb els comuns

López denuncia que el Govern encara ha de regularitzar 7,4 milions per les transferències a les corporacions del 2017

Actualitzada 15/01/2021 a les 06:26

Adrià Esteban Andorra la Vella

El ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, i el president del grup parlamentari del PS, Pere López, van evidenciar ahir, durant la sessió de control al Govern, les seves divergències respecte a la regularització de les transferències comunals corresponents a l’exercici del 2017. Per un costat, el dirigent socialdemòcrata va denunciar que el Govern encara ha d’abonar 7,4 milions d’euros a les set corporacions del país, mentre que Jover va negar que el Govern tingui contret cap deute amb les administracions comunals.



“Tots els cònsols reclamen el pagament d’aquest deute. Sobta que el Govern no hagi contestat a les cartes dels cònsols”, va insistir López, que va aprofitar la seva intervenció per retreure al Govern la “fixació especial” amb el comú d’Escaldes. Així mateix, el conseller del PS va posar com a exemple que en el comú d’Encamp, de color demòcrata, figura en la previsió pressupostària per al 2021 una partida “amb un segon import pendent de regularitzar”. Per tot plegat, va titllar la situació de “manca de respecte institucional”. Per la seva banda, el ministre de Finances va replicar que després de la congelació de les transferències comunals es va fer un pagament de 7,5 milions l’any 2019 que, segons Jover, va comptar amb l’aval del Tribunal de Comptes. “No hi ha cap import a regularitzar”, va sentenciar Jover, qui va afegir trobar-se “còmode” defensant el posicionament. En aquest sentit, Jover va manifestar que la setmana vinent assistirà a la reunió de cònsols “per intentar trobar una posició d’acord”. “Si no serà la justícia qui ho dirimirà”, va manifestar.



Finalment, el conseller del PS Quim Miró va retreure al Govern la despesa en concepte d’honoraris en matèria d’assessorament jurídic que ha assumit l’AREB des de la seva creació. Al seu torn, Jover va defensar que les quantitats s’ajusten als imports estipulats pel Col·legi d’Advocats.