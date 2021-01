Homenatge a Pep Aguareles en l'aniversari de la seva mort

Entre el 20 i 29 de gener es realitzaran una sèrie d'actes per commemorar el fotògraf

Actualitzada 15/01/2021 a les 16:54

Redacció Andorra la Vella

El proper 20 de gener farà dos anys que el fotògraf Pep Aguareles va deixar un buit important en tots aquells que el coneixien. Per commemorar-lo, s'ha preparat un homenatge amb una sèrie d'esdeveniments que tindran lloc entre el 20 i el 29 de gener en diverses localitats del país.



El primer acte serà dimecres vinent, coinicidint amb els dos anys de la seva mort, en què s'inaugurarà una exposició col·lectiva en homenatge a la memòria d'Aguareles al vestíbul del Centre Cultural la Llacuna. L'acte tindrà lloc a les 19 h i en l'exposició hi participen alumnes i exalumnes de l'Escola d'art i artistes del país.



El dissabte 23 de gener a les 19 h al Centre de Congressos d'Andorra la Vella es presentaran tres obres composades expressament per l'ocasió pels músics Lluís Casahuga, Toni Gibert i Oriol Vilella. A més s'interpretarà un blues que Aguareles va compondre i serà intepretat per Efrem Roca, el seu professor de saxòfon, instrument que Aguareles tocava i que serà el protagonista en totes les peces. L'acte clourà amb la projecció del documental 'Pep Aguareles poètica de la imatge', que gira al voltant de la seva vida i obra, i que ha estat realitzat per Àlex Tena i Marta Martínez amb banda sonora de Lluís Casahuga. L'acte es podrà seguir per streaming, i per assistir-hi cal reservar entrada abans del 18 de gener escrivint al correu electrònic homenatgepepaguareles@gmail.com.



El documental també es projectarà el 28 de gener a les 20.15 h als Cinemes Illa Carlemany. La projecció anirà acompanyada d'una presentació i un col·loqui de l'equip artístic i tècnic.



Finalment, el 29 de gener a les 19 h es presentarà el llibre de l'obra 'Poètica de la imatge-S Poètiques', que conté fotografies i poesies d'Aguareles. Aquest acte també es realitzarà a la Llacuna.