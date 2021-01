França avança el toc de queda a les sis de la tarda

Actualitzada 15/01/2021 a les 06:18

Redacció Andorra la Vella

El govern francès va anunciar ahir que avança el toc de queda a les sis de la tarda arreu del país –dues hores abans que l’actual– com a nova mesura per intentar frenar l’avenç de la Covid-19. El primer ministre gal, Jean Castex, va assenyalar, a més, que a partir d’ara s’exigirà una PCR negativa als viatgers que vulguin entrar al país per aire o mar des de fora de la Unió Europea, a banda de fer-los fer una quarantena d’una setmana –no afecta Andorra–. La mesura sí que afecta els viatgers procedents del Regne Unit i, de fet, un dels objectius és intentar evitar la propagació de la soca britànica en terres franceses, davant la constatació que cada vegada se’n detecten més casos. Castex va defensar l’estratègia que ha seguit fins ara l’executiu francès però va lamentar que la situació “segueix sent preocupant”, amb uns 16.000 infectats nous cada dia i una incidència de 187,8 casos per 100.000 habitants.