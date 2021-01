Exdirectius de BPA haurien ajudat a amagar fons d'un advocat mexicà

Un informe de la policia afirma que haurien fet factures falses per justificar transaccions de Juan Collado

Demanda d'un advocat mexicà per filtracions en un mitjà Juan Collado Mocelo (dreta) i el seu ajudant quan van venir a declarar a la Batllia el juliol de 2016 ARXIU

Actualitzada 15/01/2021 a les 10:23

Redacció Andorra la Vella

Càrrecs executius de BPA haurien ajudat a l'advocat mexicà Juan Collado a amagar fons que tindrien una procedència il·legal, segons publica El País fent referència a un informe de la policia andorrana. El mitjà explica que els agents han determinat per les comunicacions que van mantenir l'exdirector general del banc, Joan Pau Miquel, l'exdirectiu Pablo Laplana i el responsable de BPA a Mèxic, Joan Marc Masson, que haurien contribuït a teixir un entramat de comptes per justificar les transaccions de Collado, lletrat de l'expresident mexicà Enrique Peña Nieto, entre d'altres clients. La informació assenyala que segons la investigació de la policia "l'entitat va produir factures falses o simulades" per acreditar les operacions del lletrat "i certs clients rellevants als quals es permetia fer servir comptes pont sota control del director general de la BPA".



El País assenyala a més que la policia considera que la fiscalia mexicana va donar informació "presumptament enganyosa" a Andorra sobre Collado dins de la investigació que es feia per determinar l'origen de 107 milions d'euros que havia mogut a 23 comptes a BPA entre el 2006 i el 2015, quan es van descobrir els diners amb la intervenció de l'entitat. La resposta de la fiscalia mexicana a la petició de la batlle Canòlich Mingorance sobre els diners de l'advocat va ser que no calia "exercici de l'acció penal" perquè ja hi havia hagut una investigació a Mèxic que no havia pogut acreditar l'origen il·lícit dels fons. La resposta de la procuradoria mexicana es va donar quan governava Peña Nieto i va suposar l'arxiu de la causa oberta per Mingorance que va ser reoberta quan amb el canvi de president a Mèxic va ser detingut i empresonat Juan Collado per blanqueig de diners.