Equipaments obligatoris per passar pel port d'Envalira

Protecció Civil recorda que en dies de molt vent cal retirar els objectes dels balcons i evitar les zones boscoses

Actualitzada 15/01/2021 a les 14:42

Redacció Andorra la Vella

Mobilitat ha alertat aquest migdia que són obligatoris els equipaments per a circular pel port d'Envalira, així com a l'RN22 per accedir a França i la restricció de circulació de vehicles que superin les 19 tones. L'avís groc per ràfegues de vent que poden arribar als 120 quilòmetres per hora als cims es manté vigent, tot i que el servei de meteorologia preveu que aquesta nit sigui tranquil·la a banda de les ventades, i es produeixi alguna precipitació feble.



Protecció Civil ha recordat a través de les xarxes socials que en dies de molt de vent cal retirar els objectes que puguin caure dels balcons, vigilar amb el mobiliari urbà, evitar zones boscoses i àrees d'acumulació de neu ventada si es va a la muntanya.