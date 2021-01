Els pares de l'Escola andorrana avalen l'ús de gossos per detectar drogues

Afirmen que és una demanda que van realitzar fa temps i que no s’havia fet per manca de personal

Actualitzada 15/01/2021 a les 06:24

Lorena Giménez Andorra la Vella

Els pares i mares de l’Escola andorrana avalen l’ús de gossos a l’entrada dels centres educatius de secundària per detectar drogues. Així ho va indicar la presidenta de l’associació, Susagna Venable, qui va manifestar que feia temps que havien demanat al cos d’ordre que activessin alguna mesura per controlar el tràfic i la cessió d’estupefaents a les escoles. “Es tracta d’una demanda que des de l’AMPA ja havíem realitzat fa molt de temps i esperàvem que en algun moment s’activés i així ha estat”, va dir. Venable va explicar que en el moment en què van fer la sol·licitud, des del cos d’ordre se’ls va informar que no podien perquè “no hi havia prou efectius disponibles a la policia per dur a terme les accions necessàries”.



Tanmateix, la presidenta va exposar que la mesura servirà com a eina per dissuadir els adolescents a portar i consumir drogues a l’escola i, sobretot, “permetrà evitar el tràfic i la cessió d’estupefaents als centres educatius”. “És una mesura coercitiva, potser no detectarem quilos de droga, però el fet que els gossos especialitzats estiguin a l’entrada i sortida de l’escola provocarà que els adolescents evitin portar-la a l’aula”, va apuntar.



D’altra banda, Venable va posar en relleu que en vista de la “repressió policial”, els joves cerquen altres espais on poder anar a consumir estupefaents i que estiguin amagats dels agents d’ordre. “Som conscients de la realitat dels adolescents i sabem que, per molt que ens sàpiga greu, si ells es volen drogar ho faran i buscaran les vies necessàries per fer-ho”, va lamentar.

A més a més, la presidenta va assenyalar que per poder lluitar contra el consum de drogues és necessari activar més recursos i “treballar tots a l’una per trobar els amagatalls, identificar els llocs i evitar que consumeixin”.



Quant a l’interès de les associacions en defensa dels joves amb problemes de conducta i addiccions d’incloure un educador de carrer que realitzi una acció pedagògica envers els joves en aquells espais que més concorren, Venable va exposar que els semblaria “bé”, ja que “tot és benvingut per lluitar en contra de les addiccions, però va matisar que no només s’ha de tractar a través d’un agent social, sinó que “les famílies hi tenim molt a fer i a treballar. Nosaltres també ens hem d’implicar i conscienciar els nostres fills i filles”.