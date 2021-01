Els monitors volen que l'esquí escolar es faci en català i amb la tècnica del país

Actualitzada 15/01/2021 a les 06:35

L’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí va reclamar ahir al Govern, a través d’un comunicat difós per les xarxes socials, que els escolars facin les classes amb la tècnica andorrana i que aquestes siguin íntegrament en català. Els monitors denuncien que les polítiques i campanyes de sensibilització de l’executiu per a l’ús del català, així com la tècnica desenvolupada i treballada per l’escola de formació de professions esportives i de muntanya, no es compleixen durant la pràctica de l’esquí escolar i que els infants aprenen amb diferents metodologies i tècniques depenent de l’origen del monitor. Per aquest motiu demanen que es faci amb monitors locals.