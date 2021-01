El British College tanca durant deu dies per un brot de Covid-19

S’han detectat casos en diverses aules i el més prudent és el confinament

Actualitzada 15/01/2021 a les 05:57

Anna Ribas Andorra la Vella

Un brot de coronavirus ha obligat a tancar el British College durant 10 dies. Segons ha pogut saber el Diari, el centre ha patit brots en diverses classes i el tipus de funcionament del sistema anglès ha provocat que sigui necessari tancar el centre per a una millor seguretat. L’escola va avisar els pares ahir al matí i els va notificar que l’educació dels fills seguirà en marxa a través de mitjans telemàtics. Així doncs, els passadissos de l’escola quedaran buits fins al 25 de gener i, seguint el protocol, s’ha procedit a donar cites perquè els alumnes es realitzin una prova TMA.



El tancament d’aquests 10 dies permetrà que es puguin detectar els possibles contagis que s’hagin produït dins del centre, ja que el període d’incubació del virus és d’entre cinc i vuit dies. Així doncs, a partir d’avui un progenitor s’haurà de quedar a casa per fer-se càrrec dels fills menors de 14 anys, tot i que el Govern ja va preveure una baixa a tal efecte atesa la situació actual.



El segon cenre que tanca

El British College és el segon centre educatiu del país que es veu obligat a tancar les portes per casos de coronavirus. El primer a veure-s’hi forçat va ser l’escola andorrana de segona ense­nyança d’Encamp, que va haver de tancar 14 dies, que finalment es van estendre a tres setmanes per les vacances de Tots Sants. El tancament es va ordenar el 7 d’octubre després que la proliferació d’aules amb casos positius fos exponencial. Tanmateix, l’executiu va decidir fer un cribratge a docents i alumnes en el qual es va evidenciar que el nombre de positius era superior al que esperaven.