Catalunya prorroga les restriccions de mobilitat fins al 24 de gener

Actualitzada 15/01/2021 a les 06:28

L'Rt PUJA A 1,32 I EL RISC DE REBROT A 696, AMB 4.397 NOUS CASOS

La velocitat de propagació de la Covid-19, l’Rt, va pujar a 1,32 ahir a Catalunya, cinc centèsimes més que fa 24 hores. El risc de rebrot també puja, ho fa 39 punts, fins als 696. La incidència a 14 dies també s’incrementa i passa de 537,91 a 549,71. S’han declarat 4.397 nous casos confirmats per PCR o TA, cosa que eleva la xifra total a 409.691. L’11% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. D’altra banda, s’ha informat de 122 noves morts.

El Procicat va confirmar ahir la pròrroga de set dies de les darreres restriccions contra la Covid, segons va explicar la consellera de Salut catalana, Alba Vergés, en roda de premsa. Les mesures van entrar en vigor el 7 de gener i havien d’estar vigents fins diumenge, però finalment es perllongaran fins al 24 de gener.D’aquesta manera, es manté el confinament municipal cada dia de la setmana i els comerços no essencials han de tancar el cap de setmana. Vergés va detallar que es manté el creixement de la incidència de la pandèmia, que “tot i que no s’accelera, no s’atura”. Davant d’aquesta situació el govern català ha optat per allargar la vigència de les mesures.Des del Pirineu les veus són molt crítiques i hi ha un clam unitari del món local per exigir a la Generalitat un “tracte especial” en les mesures del Procicat per combatre la pandèmia en aquest territori. Alcaldes, presidents de Consells Comarcals del Ripollès i de l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran, i la síndica aranesa han consensuat un manifest on reclamen restriccions comarcals i més mobilitat entre pobles veïns. En una reunió telemàtica amb més de 60 participants remarquen que la seva és una realitat molt diferent a les zones més urbanes de Catalunya i que les mesures s’han d’ajustar al fet que tenen una baixa densitat de població i unes especificitats concretes. “Som el 18% del territori català però només l’1% de la població”, destaquen.El text recull el compromís del món local amb la lluita contra la Covid-19, l’agraïment al personal sanitari i social i el suport a la ciutadania, sectors econòmics així com l’escalf a les víctimes.I en clau més política, reclamen a la Generalitat i al govern espanyol que es tingui en compte la “realitat i la singularitat del ter­ritori del Pirineu, amb extensió territorial, baixa població, baixa densitat de població, nuclis i unes especificitats pròpies”. I que hauria de comportar mesures concretes com ara confinament comarcal i no pas municipal.Consideren que mesures com el tancament del comerç no essencial durant el cap de setmana o les franges horàries establertes per a la restauració “no tenen sentit” i que, massa sovint, “estan concebudes en clau metropolitana”. Per això, reivindiquen una descentralització de la presa de decisions.