El ministre de Salut destaca que entre avui i dilluns se signen els documents per rebre les dosis de Pfizer

Actualitzada 15/01/2021 a les 14:39

Redacció Andorra la Vella

El titular de Salut ha explicat en la compareixença de primera hora de la tarda que després de resoldre's ahir al matí el tràmit amb Pfizer per rebre les dosis del vaccí contra la Covid "molt aviat podrem tenir les primeres 1.000 persones vacunades". Joan Martínez Benazet ha assenyalat que hi ha acord amb la farmacèutica "per signar entre avui i dilluns els documents i llavors anirem a recollir les vacunes" amb els dos milers de dosis inicials que estan assignades per a Andorra a la seu de la companyia a Madrid. I ha insistit que "no hem de patir" per l'arribada d'aquest fàrmac, ni pel de Moderna, que es rebrà des de França ni per l'Oxford-AstraZeneca que es distribuirà dins del grup Covax amb 26.400 unitats en el primer trimestre de l'any.



Martínez Benazet ha exposat que el requeriment que Pfizer Estats Units va demanar per fer el lliurament de les vacunes, i que ha reiterat que no s'havia requerit inicialment, estan complint el procediment "i el tràmit ha de passar per l'advocacia de l'Estat d'Espanya" per ser el país on l'empresa té la filial d'on surten les dosis cap al Principat. I ha recalcat que "el tràmit està resolt i no cal donar-li més voltes i les vacunes de Pfizer arribaran i les posarem en la mateixa proporció que la Unió Europea".



Rebuig de la població

El ministre ha valorat les dades de l'enquesta del CRES sobre la voluntat de posar-se l'antídot i ha destacat que un terç de la població està disposada a rebre-la "immediatament i altres dos terços no mostren negació". I ha afegit que el fet que la gent digui que vol esperar un temps a posar-se el vaccí és una reacció de prudència que confia que s'esvairà amb les accions informatives com les que hi ha hagut per als professionals sanitaris que ha reblat que han tingut "una excel·lent resposta".



Martínez Benazet ha indicat que es faran campanyes informatives als mitjans de comunicació i accions d'integrants de l'equip científic de la Covid-19 i d'altres àmbits de la societat per respondre als dubtes dels ciutadans. El ministre ha incidit que els efectes adversos derivats de la vacuna són "infinitament" inferiors als que provoca patir la infecció del SARS-CoV-2 i que els estudis demostren que "el virus no s'anirà sol, té molta penetració entre els humans i en alguns animals i si no fem l'esforç de vacunar-nos l'any que vé podem tornar a estar igual". I ha subratllat que "seria una catàstrofe" si d'aquí a un any la situació sanitària i econòmica és la mateixa perquè hagin d'estar vigents encara mesures de restricció per evitar la propagació de la malaltia.



El ministre de Salut ha recordat que ara mateix no existeixen fàrmacs per combatre totalment la Covid-19 "llavors o ens posem la vacuna per aconseguir la immunitat de grup o difícilment sortirem d'aquest forat" i que les persones que han patit la infecció perden la immunització en uns mesos, segons indiquen els estudis de seguiment de la malaltia.



