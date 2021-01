Apapma se sent ignorada i decideix deixar la comissió de caça i pesca

L’associació recorre a la Batllia per tenir informació sobre les infraccions de caça

Anna Ribas Andorra la Vella

Apapma va presentar ahir dues demandes jurisdiccionals a la Batllia perquè el Govern no ha permès a l’associació “tenir accés i participar en dos expedients sancionadors contra diversos particulars per cometre infraccions contra la Llei de caça”. Segons va indicar el president de l’ens, Carles Iriarte, l’executiu els denega la informació perquè considera que “Apapma no té qualitat de part interessada en aquests tipus d’expedients”. És per aquest motiu que han decidit abandonar la comissió de seguiment de caça i pesca en la qual participaven com a entitat col·laboradora. “Ens fa la sensació que només ens volen per a la foto perquè quan hi ha un problema de caça furtiva ens diuen que no hi pintem res, no els deu interessar que ens assabentem de què va passar i de qui ho va fer”.



En aquesta línia, l’associació va remarcar que existeixen precedents, ja que hi ha dues sentències judicials, una del Tribunal Constitucional del 6 de novembre del 1996 i una altra del Tribunal Superior de Justícia del 15 de setembre del 2016, que reconeixen “la legitimació i qualitat de part interessada d’Apapma en el marc d’expedients administratius en defensa del medi ambient i la vida animal”.



És precisament el fet de sentir-se ignorats i la resposta obtinguda a la seva demanda d’informació, que consideren que s’ha pres amb un criteri “excloent, injustificat i il·legal”, la que els ha fet prendre la decisió de deixar la comissió de seguiment de caça i pesca. I és més, no descarten anar més enllà: “Sembla que no ens volen i hi deixarem d’assistir, però també ens plantegem si seguir o no a la resta de comissions presidides per algun ministre.” A més, van posar en relleu els sacrificis que duen a terme per poder accedir a les comissions, que són “consultives i no vinculants”: “Hem de demanar dies festius perquè som dos voluntaris i les comissions les fan en horaris de funcionaris.”