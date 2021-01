El segell garanteix l'execució dels protocols establerts per l'estació

Esquiadors en un dels restaurants de Vallnord Pal Arinsal

Redacció Andorra la Vella

Vallnord Pal-Arinsal ha obtingut el certificat de control de risc biològic contra la Covid i altres infeccions de l'empresa OCA Global. La certificació és vàlida per al servei, neteja, desinfecció, manteniment i gestió del risc de la Covid i garanteix l'execució dels protocols establerts per l’estació per reduir al màxim el risc de contagi dins de les instal·lacions.



L'estació ha implementat vinils antimicrobians en totes les superfícies de contacte, així com l'eliminació de la impressió de plànols físics i de les cartes dels restaurants i ofereix un test d'antígens setmanal a tots els treballadors