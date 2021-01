Un excàrrec de Rajoy afirma que Andorra va actuar "amb excés" per intervenir BPA

L'exsecretari d'Estat de Comerç assegura que el Govern va voler donar una imatge del fi de paradís fiscal

Actualitzada 14/01/2021 a les 09:53

Redacció Andorra la Vella

L'exsecretari d'Estat de Comerç del govern de Mariano Rajoy, Jaime García-Legaz, assegura en un vídeo que publica el mitjà moncloa.com que Andorra va pecar "amb excés d'intervenció" amb BPA perquè havia rebut un senyal "molt fort" del Tresor americà. I manifesta que l'executiu del Principat va voler amb aquesta actuació "donar una imatge que Andorra ja no era un paradís fiscal, un paradís de delinqüents ni de blanquejar".



García-Legaz afirma en la gravació que la intervenció del banc es fa en el moment que el Principat estava negociant amb Espanya el conveni per evitar la doble imposició "i això va animar molt el govern d'Espanya a firmar perquè Andorra diu mira si soc seriós que he intervingut un dels quatre bancs més importants".

#6 aisenyor

(14/01/21 11:10)



#5 Toni

(14/01/21 10:57)



#4 Tempus fugit

(14/01/21 10:54)



#3 Som la república bananera !!!

(14/01/21 10:40)



#2 Mai mes DA

(14/01/21 10:31)



#1 aixo faltava

(14/01/21 10:28)