Toc de queda a les 18 hores a tot França

El primer ministre Jean Castex ha anunciat que la mesura s'aplicarà a partir de dissabte i durarà com a mínim 15 dies

Jean Castex El primer ministre gal, Jean Castex

Actualitzada 14/01/2021 a les 19:11

Alexandra Muratet Andorra la Vella

França aplicarà a partir de dissabte el toc de queda des de les 18 hores a tot el territori. Així ho ha anunciat el primer ministre gal, Jean Castex, durant la roda de premsa que ha efectuat aquesta tarda per actualitzar les mesures contra la Covid, on també ha especificat que l'avançament del toc de queda durarà, com a mínim, 15 dies. Castex ha assegurat que la situació actual "no ens porta a decretar" un nou confinament, però ha destacat que si les dades epidemiològiques empitjoren es podria tornar a aplicar en les pròximes setmanes.



El toc de queda avançat a tot el país obligarà els establiments comercials a tancar a partir de les 18 hores i els ciutadans només podran circular per motius essencials com els laborals o per anar a buscar els infants a l'escola, ja que els centres restaran oberts perquè la prioritat, segons ha destacat el ministre d'Educació, Jean-Michel Blanquer, és mantenir-les en funcionament. Així mateix, es reforçarà els protocols sanitaris, també a les cantines, i es farà un cribratge massiu als alumnes i docents. Les noves restriccions també afectaran les activitats físiques i esportives en interiors, que queden suspeses. "Sóc conscient que les mesures són difícils, però el virus segueix circulant pel país" ha assegurat Castex.



França registra uns 16.000 contagis per dia de mitjana, lluny dels 5.000 que el govern havia posat com a llindar a mitjans de desembre per a millorar les restriccions al país. Les hospitalitzacions han davallat respecte les setmanes anteriors, però les xifres de pacients "encara són molt elevades" amb més de 25.000 hospitalitzats i prop de 3.000 persones ingressades a la Unitat de Cures Intensives. Castex ha titllat la situació de "preocupant" i ha anunciat que a partir de dilluns s'obriran més de 700 centres per a vacunar-se i que un milió de persones estaran vacunades a finals de gener.



PCR negatives per als viatgers de fora de la UE

El ministeri de Salut francès ha detectat dues mutacions de la Covid al país, fet pel qual el govern ha decidit aplicar també noves restriccions per a l'entrada de viatgers s'aplicaran a partir de dilluns 18 de gener. Les persones que vulguin accedir a França i provinguin, per aire o per mar, de països que no formin part de la Unió Europea hauran de presentar una prova PCR negativa feta com a mínim 72 hores abans de l'arribada a territori francès i complir un confinament de set dies. Aquesta mesura també s'aplicarà als països d'ultramar i quedaran exempts els treballadors transfronterers i els essencials.

#1 Falconnier Jean François

(14/01/21 20:02)