Teatre i cinema per al primer trimestre de Saison Culturelle

El 28 de gener s’estrenarà l’obra ‘Cerebrum’ al Teatre Comunal de la capital

Actualitzada 14/01/2021 a les 06:20

Anna Ribas Andorra la Vella

L’ambaixador francès a Andorra, Jean-Claude Tribolet, va presentat ahir el segon trimestre de la Saison Culturelle de la temporada 2020-2021. En la roda de premsa va revelar que els tres primers mesos de l’any la iniciativa estarà centrada en el teatre i el cinema. La intenció per als primers mesos de l’any és seduir els espectadors amb una proposta mensual. Així doncs, el primer espectacle arribarà el 28 de gener i es podrà gaudir al Teatre Comunal de la capital. Cerebrum és una conferència-espectacle en la qual els espectadors podran descobrir el funcionament del cervell. La proposta s’ha fet en col·laboració amb la Societat Andorrana de Ciències i l’Institut d’Estudis Andorrans.



El mes de febrer la proposta estarà enfocada al públic més jove, ja que s’aprofitaran les vacances de Carnaval, del 16 al 20 de febrer, per celebrar una setmana de cinema d’animació en col·laboració amb tots els comuns i l’Aliança Andorrano-Francesa. Dins d’aquesta proposta s’oferiran dos programes: Best of Annecy 2020, una selecció de curtmetratges dels alumnes de segon any de l’escola d’imatge Gobelins, i Best of Annecy Kids 2020. La proposta trimestral acabarà el 13 de març amb Les singes aussi s’ennuient le dimanche, a la sala del Complex d’Encamp. L’obra també té un caire científic i parteix de descobriments paleontològics per explicar la relació entre l’home i els primats.



La presentació de la Saison Culturelle s’està fent de manera trimestral per adaptar-se a l’evolució de la pandèmia. Aquest fet també ha potenciat les col·laboracions i coproduccions amb artistes i entitats andorranes. L’ambaixada va anunciar que el mes de març faran la presentació dels actes per al pròxim trimestre.