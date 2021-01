Salut alerta que Andorra és al nivell 4 de risc

El ministre anuncia la detecció de 73 casos nous i la pressió sanitària arriba a les 29 hospitalitzacions, set a l’UCI

Actualitzada 14/01/2021 a les 06:36

Adrià Esteban Andorra la Vella

L’inici del 2021ha comportat una major incidència del virus al país, raó per la qual el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va alertar ahir en roda de premsa que Andorra es troba al nivell 4 de risc, el més alt dins de l’escala d’afectació de la pandèmia. “És un rebrot que ens preocupa però que estava previst després de les festes nadalenques”, va reconèixer el ministre. En aquest sentit, un dels indicadors que denoten aquesta posició del país dins de l’escala de risc és que “estem discretament per sobre de 60 casos diaris”. De totes maneres, el ministre va deixar clar que “encara tenim una reserva de recursos sanitaris molt notable”.



Tot i que el titular de Salut va afirmar que “no preveiem modificar cap mesura dels decrets que estan en vigor”, sí que va fer una crida a la població perquè sigui “més curosa”. “Hem d’extremar la cautela i utilitzar tots els recursos que tenim a disposició”, amb referència als tests d’antígens i a les TMA. Precisament, sobre aquesta qüestió, Benazet va avançar que la setmana vinent s’iniciaran els cribratges al sector turístic. En una primera fase estaran dirigits al gremi de l’hostaleria, la restauració i el comerç, mentre que la segona fase estarà enfocada a les estacions d’esquí. “Amb més capes de seguretat podem controlar l’increment d’infectivitat”, va dir. Així mateix, el ministre va comentar que el cribratge escolar que s’està duent a terme als centres de secundària, batxillerat, formació professional i universitats ha permès diagnosticar un total de sis positius dels 1.607 tests d’antígens realitzats, és a dir, una taxa de positivitat del 0,37%.



73 positius més

D’altra banda, pel que fa a l’actualització sanitària, el ministre va informar de la detecció de 73 casos nous en les darreres 24 hores, una xifra que eleva a 8.818 el nombre de casos totals des de l’esclat de la pandèmia. Pel que fa als malalts actius, es van situar en 661, mentre que un total de 8.070 persones ja han rebut l’alta mèdica. Per la seva banda, hi ha un total de 87 defuncions registrades, 34 corresponents a la segona onada. Quant a la pressió sanitària, hi ha 29 persones ingressades a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, de les quals quatre són de Salita i sis de Sant Vicenç d’Enclar. En detall, a planta hi ha 22 pacients i a l’UCI set, dels quals quatre requereixen l’assistència de la ventilació mecànica. Per últim, hi ha 20 padrins a la planta Covid d’El Cedre.

#1 Confinament total a la vista

(14/01/21 07:00)