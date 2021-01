Rutes guiades per atreure visitants als museus

El ministeri amplia l'oferta i els horaris per adaptar-la al públic local

Actualitzada 14/01/2021 a les 11:23

Redacció Andorra la Vella

Cultura continuarà oferint durant el gener les rutes guiades pels entorns de la Casa de la Vall, l'Espai Columba i la Casa d'Areny-Plandolit per atreure visitants als museus. El ministeri ha decidit mantenir aquesta proposta per l'acceptació que està tenint des de que es va decidir adaptar l'oferta i els horaris per al públic local per les restriccions de la Covid-19, segons informa el Govern en un comunicat.



Els recorreguts guiats es faran els dos últims caps de setmana de gener i es complementen amb les activitats programades com la presentació literària d'aquest divendres a les set a la Farga Rossell de la primera novel·la de Greg Coonen, La pífia. L'obra és un thriller financer i polític que es desenvolupa a Andorra i l'assistència és gratuïta però és necessari fer reserva prèvia. Per a diumenge 17 s'ha organitzat una sessió de contacontes a la Casa de la Vall al migdia amb entrades a 5 euros per als nens, que hauran d'anar acompanyats només d'un adult.



El ministeri ha programat també un joc d'escapada, L’enigma de l’escriptor, amb tres sessions adreçades a tres grups de convivència habitual. Dues es faran el dissabte 16, a les 12 h i a les 16 h, i la tercera el diumenge 24, al migdia. Els participants s'hauran de posar a la pell de Joan Peruga mentre escrivia la novel·la Últim estiu a Ordino i disposaran d'una hora per resoldre diversos reptes relacionats amb la família dels Plandolit i fins que no superin les proves no trobaran la clau per sortir de la Casa

d’Areny-Plandolit. L'entrada costa 6 euros per persona i es pot comprar a les taquilles dels museus gestionats pel Govern.