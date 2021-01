Benazet confirma que han rebut el vistiplau de la farmacèutica per superar les “traves administratives”

Pfizer desbloqueja l'arribada de la vacuna El ministre Martínez Benazet avui al Consell General Fernando Galindo

Actualitzada 14/01/2021 a les 17:02

Adrià Esteban Andorra la Vella

“Avui hem tingut l’acord de Pfizer d’Estats Units que desbloqueja la situació”. Amb aquesta afirmació, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha volgut traslladar un missatge tranquil·litzador a la ciutadania durant la sessió de control al Govern celebrada aquesta tarda al Consell General. D’aquesta manera, Benazet ha afirmat que l’arribada de la vacuna es durà a terme “en els propers dies”. “Si s’han d’anar a buscar dissabte o diumenge ho farem”, ha afegit el ministre.



Respecte a la campanya de vacunació, el ministre ha diferenciat quatre fases per administrar el vaccí. En primer lloc, amb l’arribada de les 2.000 dosis de Pfizer, es cobriria als residents i als professionals dels centres sociosanitaris.Seguidament, en segona instància, es procedirà a les persones majors de 70 anys, col·lectius vulnerables i serveis essencials com Protecció Civil, Bombers o Policia. El tercer esglaó seria per a persones entre 60 i 70 anys i amb patologies concretes, mentre que en darrer terme es vacunaria a la resta de la població.

