Monitors reclamen que l'esquí escolar es faci amb la tècnica del país i en català

L'associació del col·lectiu demana al Govern que actui "de forma ferma" perquè l'activitat es realitzi amb professionals locals

Actualitzada 14/01/2021 a les 14:27

Redacció Andorra la Vella

L'Associació andorrana de monitors d'esquí ha reclamat al Govern, amb un comunicat difòs a través de les xarxes socials, que els escolars facin les classes amb la tècnica andorrana i que aquestes siguin íntegrament en català. Els monitors denuncien que les polítiques i campanyes de sensibilització de l'executiu per a l'ús de la llengua oficial del país, així com la tècnica desenvolupada i treballada per l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya d'Andorra (EFPEM) no es compleixen durant la pràctica de l'esquí escolar i que els infants aprenen amb diferents metodologies i tècniques segons l'origen del monitor. Per aquest motiu, l'associació demana al Govern que es posicioni "de forma ferma" en aquest aspecte i que "faci el necessari" perquè tots els nens i nenes tinguin un aprenentatge amb el mateix model.



Els monitors del país també demanen a l'executiu que l'esquí escolar es faci amb professionals locals, sobretot arran dels acomiadaments que estan patint aquesta temporada per la pandèmia, i que si no ho poden assegurar per manca de nacionals que els contractin o "que el Govern busqui una altra escola que sí que pugui garantir-ho". Així mateix, reclamen que si això tampoc fos possible es contracti als professionals individualment o a través d'una empresa especialitzada. L'associació de monitors també anima a les famílies a que facin pinya des de casa i exigeixin a les escoles que es practiqui l'esquí escolar amb la tècnica andorrana i en català per lluitar per "l'esforç, els diners, les instal·lacions, etcètera, que des de fa anys destinem a l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya d'Andorra".

