Els mesos de pandèmia han passat factura entre els treballadors del SAAS i han endarrerit la negociació del conveni col·lectiu

Més de 500 baixes de sanitaris per la Covid Dos sanitaris caminant davant de l'entrada de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Fernando Galindo

Actualitzada 14/01/2021 a les 05:45

Eduard Piera Andorra la Vella

El personal sanitari és un dels que més ha acusat la pandèmia i des del març acumula més de 500 baixes provocades pels efectes de la Covid-19. Ho indica el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en una resposta escrita a una pregunta formulada per la consellera general de terceravia Carine Montaner publicada ahir al Butlletí Oficial del parlament. “Des del mes de març del 2020 el nostre país ha patit les conseqüències de la pandèmia del SARS-CoV-2, que, entre altres, ha generat més de 500 baixes per accident laboral entre professionals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS)”, assenyala el ministre, que afegeix que, a causa d’això, s’havien endarrerit les negociacions del conveni col·lectiu de la parapública.



Aquesta situació, la d’impossibilitat de dur a terme les negociacions, va ser reconeguda per ambdues parts, ja que durant el mes d’abril, que era quan s’havien de realitzar, la pandèmia estava en plena expansió. En aquest complicat marc, el comitè d’empresa va manifestar que posava a disposició de la direcció del SAAS “la partida pressupostària de 500.000 euros” que estava prevista per tal d’aplicar els acords del futur conveni.



Retribució extraordinària

Aquesta partida pressupostària de la qual va poder disposar l’equip directiu de la parapública s’ha emprat en fer una remuneració de caràcter extraordinari per als treballadors del SAAS. La seva aplicació serà de caràcter lineal entre tots els treballadors, com “a agraïment a l’esforç i la dedicació de tots els sanitaris durant la pandèmia”.



Malgrat que la situació sanitària de la primavera passada va provocar que s’aturessin les negociacions del conveni col·lectiu del personal del SAAS, aquesta parada no era definitiva. En aquest sentit, Martínez Benazet confirma en la mateixa resposta que la comissió negociadora del conveni col·lectiu, que està integrada per cinc persones per part de la parapública i cinc més com a representants dels treballadors, ja ha reprès els contactes i s’han tornat a definir diferents grups de treball per tal de poder abordar les diferents situacions que cal que reculli el document final.

Les primeres comissions negociadores que s’han posat en funcionament, aquest mateix mes de gener, fan referència a la descripció dels llocs de treball, les planificacions, com han de ser els processos de selecció i pel que fa a la banda salarial, s’estudia també els canvis en el sistema retributiu i el pas cap a una direcció per objectius.



De cara als mesos vinents, també s’obriran altres parts del conveni tals com la negociació de com abordar les guàrdies, la redefinició dels plans de carrera, la formació del personal o també el règim disciplinari i els beneficis socials.

#1 Alan

(14/01/21 06:53)