Les noves sancions de les lleis de Seguretat Pública i de Sanitat entren en vigor avui

Actualitzada 14/01/2021 a les 06:16

Redacció Andorra la Vella

Els canvis en la Llei qualificada de Seguretat Pública i en la Llei general de Sanitat, que el Consell General va aprovar a final de desembre, entren en vigor avui després que el Butlletí Oficial en publiqués ahir el text definitiu.



Un dels motius que van portar l’ens legislatiu a abordar aquests canvis és la necessitat del Govern per tal de poder sancionar les infraccions comeses durant la pandèmia. A tall d’exemple, algunes de les multes que es poden imposar són sancions de 500 euros per saltar-se el confinament imposat per les autoritats sanitàries per ser positiu de coronavirus o contacte d’un malalt, o de 200 euros per no portar la mascareta o els elements de protecció que s’han ordenat.



A més a més, el text legal recull una escala pel que fa a les infraccions que poden oscil·lar entre les que són considerades de caràcter molt greu, greu o lleu.