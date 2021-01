Les entitats socials posen en marxa una plataforma per treballar plegades

Actualitzada 14/01/2021 a les 06:08

Tretze entitats socials del país han posat en marxa una plataforma que neix “amb la voluntat d’aglutinar i representar el sector social com a instrument de participació i relació amb la ciutadania, entre les entitats socials i amb les administracions públiques”. Així ho van fer públic ahir les entitats a través d’un comunicat, en el qual van destacar que estan treballant amb la comissió d’Afers Socials del Consell General l’impuls d’una llei del tercer sector a Andorra per la necessitat de detallar un marc legal específic per constituir-se. Les entitats impulsores ressalten que estan desenvolupant activitats “amb un ferm compromís amb els drets humans i amb els valors de la cohesió social, la igualtat, la inclusió i la participació”.