La llei es tanca finalment vetant que els banders portin armes curtes

Els agents aniran equipats amb la pistola elèctrica per a situacions de màxima tensió

Actualitzada 14/01/2021 a les 06:26

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

El dia 28 vinent el Consell General votarà el projecte de llei de modificació de la Llei dels banders. Després del debat en comissió el text final no inclou canvis respecte a la proposta de Demòcrates pel que fa a la possibilitat que els banders anessin armats. No serà així. El text ha patit un petit canvi en el seu redactat, però el sentit és el mateix: “Els membres del Cos de Banders poden portar una arma de foc llarga, facilitada pel mateix cos, quan hagin de fer serveis de caça o les funcions que preveu aquesta Llei, d’acord amb les notes de servei i les instruccions que es dictin. Tanmateix, els banders poden portar armes que no siguin de foc i que siguin idònies per al compliment de les funcions anteriorment referides.”



La diferència és de semàntica. Desapareix la referència a elements coercitius per la d’armes que no siguin de foc. Els legisladors han volgut diferenciar el que és el dia a dia dels banders, durant el qual necessiten una arma de foc llarga per si és necessària davant algun animal, a altres situacions que els agents es troben sovint en la vigilància de les fronteres quan topen amb contrabandistes, traficants de drogues o albergs on es fa algun botellón i es pot donar alguna situació de tensió. Els grups parlamentaris de la majoria eviten d’aquesta manera que els banders es converteixin en un cos armat i avalen que puguin fer servir altres elements de defensa, com ara el Taser, per mobilitzar persones.



La proposta inicial que havia presentat la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, preveia que els banders poguessin anar armats, però des d’un moment es va obrir un debat intern entre els consellers generals i –encara que s’ha volgut negar– es va comptar amb l’aportació anònima del lobby de caçadors, que en privat són contraris al fet que els banders portin armes curtes.



Finalment, tot queda pràcticament igual i el cos seguirà amb la tradicional escopeta.