La Fiscalia indica que resoldrà tots els casos malgrat els retards per la Covid

Ivan Alís respon al Consell d’Europa que cap acció se suspendrà tot i l’allau de dossiers

Actualitzada 14/01/2021 a les 06:30

Gerard del Castillo Andorra la Vella

La Fiscalia assegura que no suspendrà la tramitació de cap cas, greu o menys greu, a conseqüència de l’aturada de la feina a la justícia durant el mesos de confinament més estricte a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19. Ho indica el fiscal adjunt Ivan Alís, representant del ministeri públic andorrà al Consell d’Europa, en les respostes a un qüestionari que l’organisme ha enviat a totes les fiscalies dels estats membres per saber com han respost les acusacions públiques al confinament provocat per la pandèmia.

Preguntat per si, a causa del tancament gairebé total de la Batllia entre el març i el juny, hi ha el risc que els casos menys greus siguin desestimats o que es retirin els processos judicials, Alís és ben clar. “S’ha modelat una organització de procediments i actes per tal de reduir el retard i, al mateix temps, garantir la distància social aconsellada per les autoritats sanitàries, cosa que, afegida a l’allau de notificacions que és d’esperar, farà difícil evacuar els procediments a temps i/o augmentar les hores extres per als diversos fiscals [sense previsió d’indemnització]”, respon.



El fiscal adjunt matisa, però, que “els casos es tractaran de la mateixa manera que abans de la Covid-19, amb prioritat per als relacionats amb persones en detenció preventiva, els casos de menors [autors de delictes o en situació de perill] i la violència de gènere. Se seguirà pels casos més antics i després tots els altres penals i civils en què intervé el fiscal”. Alís finalitza assegurant que “no es pretén suspendre cap cas, més greu o menys greu, tenint en compte el nostre sistema de legalitat judicial”.



Preguntat per les principals dificultats amb què es van trobar els fiscals durant la situació d’emergència, Alís indica que no se’n van trobar cap, però matisa que els òrgans judicials han fet molt poques notificacions, declaracions, informes i audiències (excepte les que es van decretar com a inajornables) i que amb tota probabilitat “podrien implicar una allau de notificacions que podrien saturar la Fiscalia”. Tot i això, explica que l’activitat judicial es va reprendre a mitjan juny i que en els primers dies no es va constatar una saturació de la Fiscalia i que gràcies a les previsions s’hauria de poder recuperar el retard en poques setmanes.



Qüestionat per quins són els mitjans i els mètodes que s’haurien d’adoptar per superar les dificultats arran de l’aturada de la justícia, el fiscal adjunt diu que passen per la incorporació de recursos humans addicionals en general, dificultats que superen les causes vinculades a la Covid-19. I és que recorda que el ministeri públic a Andorra només el formen el fiscal general i sis adjunts, amb poders que van molt més enllà del dret penal, havent de comparèixer en tots els casos civils en què hi hagi un menor o una persona incapaç, i també en tots els casos portats al Tribunal Constitucional, superant la proporció ideal de fiscals per cada 1.000 habitants. Per tant, afegeix, “caldria incorporar com a mínim un fiscal nou amb rapidesa, així com promoure la incorporació permanent d’altres membres de l’oficina, per tal de garantir un treball de qualitat i a temps”.