L'UCI baixa a 5 pacients amb Covid

Un dels avis de Salita abandona la planta de coronavirus d'El Cedre

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 14/01/2021 a les 17:15

Redacció Andorra la Vella

La pressió sanitària s'ha reduït en les últimes hores amb la sortida de l'UCI de dos pacients amb Covid dels set que hi havia ahir, segons ha informat el SAAS. Quatre dels ingressats a la unitat per als malalts me´s greus continuen amb suport de ventilació mecànica. La situació a l'hospital es completa amb 23 afectats pel virus en habitacions de planta, que deixen 28 ingressats en total, un menys que ahir.



La planta geriàtrica de coronavirus habilitada a El Cedre també registra un pacient menys ja que un dels padrins traslladats de Salita ha abandonat el centre sociosanitari. A l'àrea Covid es mantenen 8 usuaris de Salita, onze derivats de la clínica Sant Vicenç d'Enclar i un de la residència Albó contagiats en els brots que hi ha hagut en les diverses institucions.