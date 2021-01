Ajuts de 3,5 euros per cada test d'antígen al sector turístic

El Govern aprova el decret per fer els cribratges a les activitats vinculades als visitants

El consell de ministres va aprovar ahir el decret que fixa el programa per fer cribratges al personal de serveis vinculats al turisme amb tests d'antígens i amb ajuts de 3,5 euros per cada test, segons es publica a un BOPA extraordinari avui. Les proves començaran de manera immediata per a empreses de comerç, hoteleria i restauració i més endavant s'estendrà a les estacions d'esquí.



El BOPA extraordinari també publica la pròrroga durant una setmana de les mesures excepcionals imposades per a hoteleria i restauració per la pandèmia de la Covid-19 que estableix que les restriccions vigents fins avui es mantenen fins al 21 de gener sense cap canvi. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va manifestar ahir que la incidència actual de la malaltia no permet aixecar cap de les limitacions imposades i que de moment no estan previstes noves mesures per tancar o restringir cap altra activitat.



El decret vigent fixa que els restaurants poden servir dinars i sopars entre les 11.30 i les 16 hores i des de les 19 hores fins a la mitjanit i la resta de l'horari es pot fer servei per emportar. L'última modificació de les restriccions que es mantenen des del 7 de desembre fixava a més que només hi pot haver dues persones per taula a l'interior dels establiments, si no són nucli de convivència, i quatre si és a la terrassa. I per a les benzineres s'establia la prohibició de vendre alcohol des de les deu de la nit fins a les set de la matinada.



