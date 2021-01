França no posa data a l'arribada de vacunes de Moderna

Actualitzada 14/01/2021 a les 06:18

Anna Ribas Andorra la Vella

L’ambaixador de França, Jean-Claude Tribolet, va explicar ahir durant la presentació del segon trimestre de la Saison Culturelle que encara no es pot precisar una data concreta per a l’arribada de les vacunes de Moderna que el país gal ha de subministrar a Andorra. El diplomàtic va destacar que fa pocs dies que el vaccí ha arribat a França, i va posar en relleu que les qüestions logístiques que envolten el transport de les vacunes són complexes, que per tal de tenir una correcta conservació s’han de transportar a “temperatures molt baixes, -70 graus la de Pfizer i -20 la de Moderna”.



Amb tot, es va voler mostrar positiu i va assegurar que “unes setmanes després de començar amb la vacuna de Pfizer [la que ha subministrar Espanya] podrem anunciar una data per a l’arribada de la vacuna de Moderna” al país, per tal de poder vacunar com més aviat millor. Tanmateix, va explicar que tenia la intenció de posar-se en contacte amb el seu company de París per als tràmits administratius.



Durant la jornada d’ahir, França va inocular 50.000 vacunes entre els ciutadans. El ministre de Sanitat, Olivier Véran, va remarcar ahir que “França no pot ser un país en el qual la taxa de vacunació sigui inferior a la d’altres països. A hores d’ara ja s’han vacunat 189.834 persones al territori gal. Tot i això, el govern preveu que a final de setmana ja se superi el llindar de les 400.000 vacunes subministrades. Quant als nous positius, ahir es van diagnosticar 19.753 casos i van morir 362 persones.