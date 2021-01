Entra en vigor la Llei que tipifica com a infracció penal vendre alcohol a menors

Els establiments que venen begudes alcohòliques són responsables de vetllar per evitar que els menors les obtinguin

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha informat a través d'un comunicat que recentment ha entrat en vigor la Llei qualificada de seguretat pública que tipifica com a infraccions penals la venda i la cessió d’alcohol a menors. El nou text ha afegit dos articles al Codi Penal referents a les sancions i penes per venda o cessió d'alcohol a menors de 18 anys.



L'objectiu d'aquest enduriment és establir mesures efectives per impedir que els menors tinguin accés a les begudes alcohòliques. "El consum d’alcohol entre els menors d’edat comporta importants perjudicis per a la salut física i mental i comprometent greument el seu desenvolupament cognitiu", han assenyalat des de l'executiu. Des de Govern també han recordat que són els establiments que venen begudes alcohòliques, ja siguin comerços, locals de restauració o d'oci nocturn, els responsables de vetllar per evitar la venda o cessió d’alcohol als menors d’edat, requerint als joves la identificació pertinent per verificar que tenen més de 18 anys.

