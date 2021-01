Els clients valoren amb un 8,1 els serveis de FEDA

Actualitzada 14/01/2021 a les 12:45

Els clients de FEDA valoren la qualitat del servei amb un 8,1. Una qualificació que es manté estable des de fa anys i a la qual la pandèmia no ha afectat negativament. L'enquesta s'ha realitzat a través d'una entrevista en profunditat de 66 persones i de 1.154 enquestes en línia i telefòniques.



Un element que cal destacar és que existeix una variació entre les valoracions domèstiques i la de les empreses, que són una mica més moderades quant a la satisfacció perquè tenen contractes més complexos.



Quant als interessos dels clients, cada vegada hi ha més interès cap a un servei més sostenible i per a la transició energètica. La qüestió econòmica també està sobre la taula. Sobre el marge de millora, han destacat que cal donar a conèixer millor els productes i projectes que tenen en marxa i agilitzar i optimitzar els tràmits administratius, tot i que en general el contacte amb el client és mínim.



Malgrat la bona valoració general, Albert Moles ha destacat que s'ha de tenir en compte les valoracions desgranades com és el cas de la mobilitat elèctrica, que fa menys temps que està en funcionament.



Sobre la pandèmia, han posat en relleu la tasca que han dut a terme amb les reduccions dels imports de les factures, el fraccionament i l'ajornament i que les necessitats en aquest sentit es mantenen estables des del novembre. Cal recordar, que es van comprometre a no tallar els subministraments per la pandèmia.



En relació amb el consum durant l'onada de fred, Moles ha quantificat que ha augmentat un 10% respecte a fa dues setmanes, però que en relació amb el gener de l'any passat la variació és d'un sis o vuit per cent negativa, ja que hi ha algunes empreses tancades.