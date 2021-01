Un de cada tres residents es vol vacunar immediatament

Un 7% es nega rotundament a posar-se-la segons els resultats obtinguts en el tercer informe de l'Observatori del CRES

Actualitzada 14/01/2021 a les 13:08

Eduard Piera Andorra la Vella

Només hi ha un 32% dels que han dit que es vacunaran immediatament. Així ho ha explicat el director del CRES, Joan Micó, durant la roda de premsa de presentació del tercer observatori de la situació de l'ens, que es basa en un seguit d'enquestes a la població. No obstant això, cal remarcar un 7% dels residents es nega rotundament a posar-se la vacuna, mentre que un 37,6% han dit que no es volen vacunar de manera immediata, ja que "no volen ser conillet d'índies". Micó, en relació amb les dades negatives i que només mostren que un de cada 3 residents es vulguin vacunar immediatament, ha puntualitzat que "això és deu a com s'ha realitzat la pregunta, i hem fet una gradació en les respostes". No obstant això "si agrupem aquests resultats negatius en sí o no, els resultats no són tan diferents dels de la resta dels països" ha afirmat el director del CRES.



Pel que fa a la situació laboral, un 62% de persones han tingut canvis en la seva realitat. Aquesta situació afecta especialment als assalariats i als autònoms. Una tercera part d'aquests canvis venen marcats pel teletreball, mentre que el 24% han tingut suspensió del seu contracte de treball, mentre que les reduccions de jornada s'han enfilat fins al 16% i els acomiadaments han voltat el 10%. Només un terç han tornat a la normalitat d'abans de la pandèmia. Micó, ha destacat que "un 60% de les persones que van fer teletreball durant la primera onada de la pandèmia, ja sigui de manera total o parcial continuen fent feina de manera telemàtica".



En relació amb els empresaris, fins a un 21% han indicat que han cessat la seva activitat, mentre que només un 40% ha tornat de manera habitual en la seva activitat. Micó ha afegit que "al novembre, hi ha una sèrie de treballadors que han tornat a la normalitat" però ha puntualitzat que "en feines com l'hostaleria o el comerç no han retornat aquesta situació prèvia". El director del CRES també ha parlat del teletreball i ha afirmat que "hem de veure en les futures enquestes, si el teletreball ha arribat per quedar-se o és una conjuntura puntual, marcada per les restriccions i les indicacions de Govern".

Finalment i pel que fa a les persones que no arriben a final de mes o han empitjorat la seva situació, Micó ha recordat que "ara hi ha hagut el matalàs dels ERTO" però, malgrat l'augment, ha destacat que "la situació dels que hi arriben amb certa comoditat es manté". En aquest sentit, l'observatori recull dades relatives que fins al 63% dels enquestats han manifestat que la seva situació era igual que abans de la pandèmia.