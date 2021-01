El Govern fixa la variació de l'IPC al -0,2% durant el 2020

Cultura comptarà amb una dotació de 180.000 euros per a subvencions

Adrià Esteban Andorra la Vella

El ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, va anunciar ahir en la roda de premsa posterior al consell de ministres que el Govern va fixar la variació de l’índex general de preus al consum (IPC) al -0,2% durant el 2020, mentre que la inflació subjacent es va situar en +0,7%. “Anem en la línia de les previsions que teníem ja que ens bellugàvem en aquestes forquilles”, va manifestar Jover. Amb relació a la tipologia de productes que presenten una variació més negativa, cal destacar un descens del 0,7% de la categoria d’alimentació i begudes no alcohòliques, amb particular incidència en el preu dels productes frescos. Així mateix, l’apartat de vestit i calçat va caure un 0,6% a causa de l’inici de les rebaixes en les peces de vestir.



D’altra banda, els principals grups de l’IPC que van contribuir amb una influència positiva a la taxa anual de l’IPC són el transport, amb un creixement del 0,3% a causa d’un augment en el preu dels carburants i lubricants. A més, les begudes alcohòliques i el tabac van créixer un 0,2%.



Torna la subvenció al cinema

Paral·lelament, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va informar que, després d’un any d’absència, retornarà l’ajut per a projectes cinematogràfics, per valor de de 80.000 euros. “És una dotació generosa tot i que sabem el pes que implica el món cinematogràfic”, va afirmar Riva, amb referència al fet que la subvenció va disminuir en 20.000 euros respecte al 2019. Sobre aquesta qüestió, cal recordar que un dels requisits és que l’ajut suposi una quarta part de l’import total del projecte.



En termes generals, la ministra va manifestar que, sota el principi de concurrència, objectivitat i publicitat del procés, s’augmentarà la dotació general de Cultura en 20.000 euros respecte a l’any passat, de manera que hi haurà una bossa de 180.000 euros a repartir. Una de les novetats d’enguany és que hi podran concór­rer mitjans de comunicació privats per difondre projectes culturals en llengua catalana.