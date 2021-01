El concurs per al transport sanitari urgent no medicalitzat estarà al març

Actualitzada 14/01/2021 a les 06:19

Eduard Piera Andorra la Vella

El març vinent sortirà a concurs el transport sanitari urgent no medicalitzat. Ho assegura el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la rèplica escrita a una qüestió plantejada per la consellera general Carine Montaner publicada ahir.



El ministre va afirmar que “en cap moment” s’havien aturat les feines de la comissió que havia d’elaborar el plec de bases, que està integrada per personal tècnic tant del ministeri de Salut com del d’Afers Socials. Durant aquests mesos es van mantenir reunions amb diversos ens com la Creu Roja, el SAAS o el departament de prevenció i extinció d’incendis.



No obstant això, el que sí que admet Martínez Benazet és que la reunió en què s’havien de presentar les conclusions de la comissió de treball, que havia de ser el 24 de març, es va ajornar a causa de la primera onada de contagis de la Covid-19 que va patir Andorra.

No es va poder celebrar cap altra trobada fins al primer d’octubre, segons informen des del mateix ministeri, data en la qual els treballs es van poder reprendre amb normalitat, i el 17 de desembre de l’any passat es va celebrar una nova reunió.



Segons explica el mateix ministre de Salut en la resposta, “fruit dels treballs i de l’anàlisi de la comissió es preveu l’aprovació en el primer trimestre del 2021 de modificacions de normativa i del pla director del transport sanitari”.