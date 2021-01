Economia revisarà el topall del 75% de la plantilla per acollir-se als ERTO

Gallardo obre la porta a una modificació “acotada en el temps” per evitar “alguns abusos en la utilització d’aquesta figura”

Actualitzada 14/01/2021 a les 17:36

Adrià Esteban Andorra la Vella

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, s’ha mostrar obert a modificar “puntualment” el topall del 75% de la plantilla que pot acollir-se a als ERTO, tal com ha afirmat aquesta tarda durant la sessió de control al Govern al Consell General. La mesura busca donar resposta a la problemática sorgida en el sector hoteler per les restriccions de mobilitat als països de l’entorn, però en qualsevol cas, Gallardo ha deixat clar que seria “acotada en el temps” per evitar “alguns abusos en la utilització d’aquesta figura”. “No poden ser d’aplicació fins al 30 de juny. Haurem d’analitzar bé el percentatge en el que s’aplica perquè se’n faci un ús quan es necessita i no un abús quan no és necessari”, ha afirmat el ministre, que ha dit que a principis de la setmana vinent tindran una proposta ferma sobre la taula. “Preferiria no avançar les alternatives perquè les hem d’estudiar des d’un punt de vista jurídic”, ha afegit.



Aquesta mesura, adreçada a les empreses de més de deu treballadors, es va establir “pel compromís de gestionar uns recursos que no són infinits”, però sobretot perquè des d’Economia es va detectar situacions, durant la primera part de la pandèmia, en la qual “es va fer un ús incorrecte dels ERTO”. “Sense un topall les empreses que ho haguessin volgut tornarien a una situació, de facto, de tancament voluntari”, ha expressat Gallardo, en al·lusió al fet que “alguns hotels es van mantenir tancats quan hi havia activitat turística a l’estiu”.